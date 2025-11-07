日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。6日に兵庫県で開幕した国内男子ツアー「ACNチャンピオンシップ」のプロアマに参加、稲森佑貴と同組でラウンドしたことを投稿した。【動画】「日本一曲がらない男」稲森佑貴のティショット【狩野舞子のInstagramより】狩野は「日本一曲がらない男」の異名を持つ稲森を「9季連続フェアウェイキープ率1位 ゴルフをされる皆さんならこれがどれだけ