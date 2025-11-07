福島第一原発の処理水放出をうけ停止していた中国への道産ホタテの輸出について、鈴木農林水産相が１１月５日に再開したことを明らかにしました。日本から中国への水産物の輸出は２０２３年の福島第一原発の処理水放出以降、停止されていましたが、中国政府は２０２５年６月、一部地域の水産物の輸入を条件付きで再開すると発表していました。こうした中、鈴木農水相はおよそ６トンの道産の冷凍ホタテが５日に、中国に向けて出荷さ