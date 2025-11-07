今日（11月7日）は「立冬」です。しかし、日中は各地で気温が上がり、季節外れの暖かさとなりそうです。 【写真を見る】今日は『立冬』でも夏日？熊本市で25℃予想汗ばむ陽気に 今日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では今日から冬となります。 今朝の熊本県内の最低気温は、熊本市で11.7℃、阿蘇市乙姫で8.2℃などで、各地で10月中旬～11月中旬並みの気温となりました。 阿蘇市では今週、最低気温が1.7℃まで下が