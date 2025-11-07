俳優の小雪（48）が7日、都内で行われた貝印「いい刃の日」PRイベントに登場。能舞台で和装姿を披露した。【全身カット】美しい！まとめ髪の着物姿を披露した小雪小雪は薄い黄緑色を基調とした着物で能舞台に姿を見せた。和装について「背筋がシャンとする。日本人としてのスピリットを感じられる」と話した。貝印は1908年に岐阜県関市に創業した刃物メーカー。この日は、なでるようにそれる新感覚のカミソリ『なでそり』を