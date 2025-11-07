俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）のキービジュアルが公開された。あわせて、語りを俳優の安藤サクラ、音楽を木村秀彬が担当することが発表された。来年1月4日の初回放送は15分拡大版となる。【写真】語りを務める安藤サクラ大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（