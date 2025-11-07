船の上やターミナルでテロが発生した時に備え、佐渡汽船の職員が佐渡海上保安署などとともに、さすまたなどを使った警備訓練を行いました。7日、佐渡汽船の小木港ターミナルで行われた自主警備訓練。佐渡海上保安署などが佐渡汽船の職員に、さすまたや盾の使い方を指導しました。訓練は、佐渡金山が世界遺産に登録され、国内外から多くの人が訪れていることを受け、テロ行為の発生に備えようと小木港で初めて実施され