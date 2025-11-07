リモート会議中、家事中、通勤中…完全に耳をふさがずにBGMを楽しみたい時にぴったりなのが「オープンイヤー型イヤホン」だ。耳の穴をふさがないので、外音を自然に取り込みながらクリアなサウンドを楽しめる。長時間つけても痛くならず、会話やアナウンスも聞き逃さない。その魅力とおすすめモデルを紹介する。【写真】通勤・家事・会議すべてにフィットする“開放型イヤホン”■“オープンイヤー”イヤホンを選ぶときに押さえ