女優の小雪（48）が7日に都内で、貝印「いい刃の日」PRイベントに出席した。艶やかな着物姿で登場。「このお着物は、今日のイメージにとても合うんじゃないかな。着物を着ると背筋がシャンとします。日本人のスピリットを意識させられます」と優しくほほえんだ。家事に育児、仕事をこなす小雪にとって料理の時間が「至福の時」。どんなに忙しくても「1品でも温かいものを作ることを大切にしています」と強いこだわりを持つ。