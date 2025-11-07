季節の食べ物を貼り絵などで表現した絵画展が、熊本県八代市の珈琲店「ミック」で開かれています。 【写真を見る】喫茶店で “おいしそうな” 貼り絵の絵画展 温かな世界観を味わって熊本県八代市 展示されている作品は、貼り絵やオイルパステル、水彩の技法を組み合わせて描かれていて、12か月のカレンダーとして制作されています。 制作した八代市在住の深水香奈子さんは、崇城大学芸術学部を卒業後、会社員を経て