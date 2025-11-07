山形・米沢市にある滑川温泉の旅館に、体長約1.5メートルのクマが7日朝から居座り、午前11時30分現在、市と猟友会などが緊急銃猟も含め対応を協議しています。警察によりますと、7日午前7時半ごろ、米沢市にある滑川温泉「福島屋」から「旅館の1階にクマが居座っている」と110番通報がありました。当時、旅館に宿泊客はおらず、旅館を経営する家族3人が一時2階に避難しましたが、その後、警察により救助されています。旅館に居座っ