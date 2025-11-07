新潟県内の10月27日から11月2日の1週間の1医療機関あたりのインフルエンザの報告数は前週から倍増した4.15人で、依然「流行期入り」の目安を超えています。県は手洗いなど基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。県によりますと、1週間の1医療機関あたりのインフルエンザの報告数は、4.15人と前週から2倍以上となり、5週連続で増えました。依然、流行期入りの目安となる1人を超えています。保健所管内別では、三条が11.0人、新