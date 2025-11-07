クマ対策に人工知能（ＡＩ）や全地球測位システム（ＧＰＳ）などの活用が進んでいる。カメラに映った動物をＡＩが判別したり、クマの捕獲にあたる人たちがＧＰＳでお互いの位置情報を共有したりしている。ＡＩを巡っては、生成ＡＩで作られたとみられるクマの偽動画がＳＮＳで拡散して問題となっているが、活用次第で現場の負担軽減につながりそうだ。（富山支局鶴田晃大、北海道支社宮下悠樹）ＡＩ搭載のカメラを使ったシ