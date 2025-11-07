富士市の田子の浦港で、障がい者就労支援施設の利用者を招き餅つき大会が開かれました。これは、富士吉原ライオンズクラブが社会貢献活動の一環として、毎年行っているものです。餅つき大会には、富士市にある5つの障がい者就労支援施設からおよそ120人が招待され、参加者は掛け声に合わせて杵を振り下ろし餅をつきました。このほかメバチマグロの解体ショーや海の幸をふるまう食事会も行われ、参加者は楽しい時間を過ごして