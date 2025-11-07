全国でクマ被害が相次いでいる問題で、環境省は新たに警察OBに対しても狩猟免許の取得を要請します。これまで環境省では、農林水産省と連携をして自衛隊のOBを中心とした団体に対し、狩猟免許の取得を呼びかけてきました。こうした中、2025年度のクマ被害による死者数が13人と過去最悪となっていることを受けて、新たに警察OBにも狩猟免許取得の呼びかけを行うことが分かりました。環境省は今後、警察庁を通じて要請を行う方針です