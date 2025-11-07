バンダイスピリッツは、『ワンピース』より「ワンピース フィグライフ! ユースタス・キッド」を、11月11日よりアミューズメント施設にて順次取り扱う。11月11日より順次登場予定「ワンピース フィグライフ! ユースタス・キッド」「ワンピース フィグライフ! ユースタス・キッド」は、手にクリップをつけることができ、ジキジキの実の能力を発動しているように見えるフィギュア。約16cm。