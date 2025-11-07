お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に言及した。今回の30語には「二季」がノミネート。酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況を意味する。矢作は番組内で梅雨入り、梅