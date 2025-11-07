大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが21日から24日まで大阪・扇町公園で開催する「カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のステージプログラムに“出演”する。7日、カンテレが発表した。ミャクミャクは23日に特設ステージで行われるステージプログラム「ミャクミャク登場！EARTH FOODS大試食会」に“出演”する。同プログラムは午前と午後の2回、開催し、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART