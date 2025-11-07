今季限りで現役を引退したドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）がワールドシリーズでの山本由伸投手（２７）の活躍をポッドキャスト「ダン・パトリックショー」で振り返っている。カーショーは「ＷＳで勝つためにたくさんの選手が限界を超えてやってくれた。それがドジャースを特別にしている。スーパースターはたくさんいるけど、それ以上のことをやる選手がたくさんいて素晴らしい」とチーム力を強調した。特にＷ