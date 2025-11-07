牧之原市は竜巻被害を受けた住民の多くが入居先のめどがついたとして、静岡県に仮設住宅の建設を求めないことが分かりました。牧之原市は台風15号の竜巻により1300棟あまりの住宅で被害が確認されています。牧之原市によりますと、10月末までに民間賃貸住宅を借り上げる「みなし仮設住宅」や県営住宅への入居を希望したのは78件で、このうち50件は「入居済み」または「契約が完了した」ということです。牧之原市は入居を希望する被