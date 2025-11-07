岐阜県中津川市の陶芸家・青山鉄郎さんの作品を集めた展示販売会が、名古屋で始まりました。優しい青色の中にきらめく大きな結晶が目を引く大皿。青山さんは、優しい青に仕上がる碧彩釉と呼ばれる釉薬を自ら生み出した陶芸家で、東区のギャラリー碗［one］には、およそ50点の作品が並んでいます。こちらの水差しは、鉄を調合した釉薬を使って、深みのある紫色を引き出しています。この展示販売会は11月23日まで開か