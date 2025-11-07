7日未明、岐阜県関市の住宅で火事があり、この家に住む56歳の男性とみられる遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、午前1時前、関市桜台の平田充さん(84)の住宅から出火し、消防が出て火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅がほぼ全焼しました。この火事で、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかり、平田さんは自ら避難しましたが、耳などをヤケドする軽傷です。平田さんと2人で暮