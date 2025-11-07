MicrosoftのAI開発研究所であるMicrosoft AI(MAI)が、ヒューマニスト・スーパーインテリジェンス(HSI)の実現に向けてMAIスーパーインテリジェンスチームの結成を発表しました。これによりMicrosoftはAI開発におけるOpenAI依存から脱却し、独自のAI開発を進める予定です。Towards Humanist Superintelligence | Microsoft AIhttps://microsoft.ai/news/towards-humanist-superintelligence/Microsoft Lays Out Ambitious AI Vision