【コラム】血圧計、ちゃんと使えていますか？ 日によって数値がバラバラだったり、最高血圧と最低血圧の差が狭すぎたり広すぎたりという場合は、正しく測定できていない可能性があります。きちんと測定できているかチェックしてみましょう。また、降圧ストレッチを始める際にも、必ず血圧を測ることで、毎日の経過をちゃんと記録しておきましょう。 正しい測り方 ① 毎日、朝晩測定する測ることを習慣づけることで緊張しな