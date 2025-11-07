岡山西警察署 岡山市の男性(77)から現金をだまし取ろうとした疑いで、6日、名古屋市の高校1年生の男子生徒（15）が逮捕されました。 警察によりますと、男子生徒は別の複数の人物と共謀し、岡山市北区の飲食店経営の男性(77)から現金をだまし取ろうと考えました。2025年11月4日から6日にかけて、別の複数の人物が男性の息子や証券会社の社員になりすまし、複数回にわたって男性の家に電話し「息子が脱税で逮捕される」「税