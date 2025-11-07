※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ家族4人で1LDKに暮らしていたちはるは、彼氏のたくろうと同棲するため家を出る。しかし、自分と家族の「普通」が非常識だということにたくろうや友人に気づかされ混乱。実家に毎月10万円の仕送りをしているために、彼氏との旅行を断ったことでついにたくろうに「距離を置こう」と言われてしまう。家に残されたちはる