6日夕方、大分県中津市の県道交差点で軽乗用車2台と原付バイクが絡む事故がありました。 この事故で原付バイクを運転していた福岡県築上郡吉富町の会社員安部和義さん51歳が意識不明の重体となっています。 中津市永添の事故現場 事故があったのは中津市永添の県道の交差点です。 警察によりますと6日午後5時過ぎ交差点を直進していた原付バイクが左折していた軽乗用車と出合い頭に衝突しました。 原付バイク