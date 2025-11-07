山形県米沢市の山間部にある温泉旅館で7日朝、体長1.5メートルのクマ1頭が建物内に入り込んでいるのが見つかり、現在も居座ったままの状態が続いています。クマが居座っているのは米沢市大沢にある滑川温泉・福島屋です。警察によりますと、7日午前7時半ごろ、建物の1階部分にクマ1頭が入り込んでいるのを経営者の妻が発見し、警察に通報しました。クマは体長1.5メートルぐらいで午前11時現在も居座ったままだというこ