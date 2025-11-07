日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は７日、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３年連続４度目のシルバースラッガー賞に選出されたことを報じた。打撃の優れた選手に贈られる「シルバースラッガー賞」。６日（日本時間７日）に発表され、ナ・リーグのＤＨ部門で大谷が選ばれた。番組ではこれとともに２年連続で世界一となったドジャースのポストシーズンも特集。関わりのある人たち