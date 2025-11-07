ＮＨＫは７日、俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の語りを女優の安藤サクラが務めることを発表した。「豊臣兄弟！」の公式サイトで「仲野太賀主演、来年1月4日（日）放送開始の大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ドラマのキービジュアルが完成しました」とまずはキービジュアルを発表した。そして「さらに、ドラマの語りを安藤サクラさん、音楽を木村秀彬さんが務めるこ