11月7日、高知県高知市の県道で軽自動車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた40代の男性が死亡しました。事故があったのは、高知市愛宕町1丁目の県道高知・本山線の交差点です。警察によりますと、7日午前5時45分ごろ、西に向かって進み右折しようとした軽自動車と東に向かって進んでいたバイクが衝突しました。この事故でバイクを運転していた高知市旭町の会社員中澤一貴さん（40歳）が腹などを強く打って高知市内