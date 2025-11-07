東京午前のドル円は１５２．８２円付近まで下落した後、１５３．３１円付近まで強含んだ。ただ、戻りは限定的で、その後は１５３円ちょうど付近で推移しており、方向感は限定的。米政府機関の閉鎖が長期化し、米景気悪化リスクが強まっていることがドルを圧迫しているが、東京時間帯に積極的なドル売りは見られない。 ユーロ円は１７６円半ば、ポンド円は２００円後半、豪ドル円は９９円前半で推移。ドル円の上値