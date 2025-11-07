７日前引けの日経平均株価は前日比１１００円１９銭安の４万９７８３円４９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億４４２１万株、売買代金概算は３兆２５９７億円。値上がり銘柄数は５３３、値下がり銘柄数は１０１０、変わらずは７０銘柄だった。 日経平均株価は大幅安。前日の米株式市場でＮＹダウは３９８ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米雇用情勢への警戒感が台頭し売りが優勢だった。米国株が下落した