日清オイリオグループ [東証Ｐ] が11月7日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比33.0％減の59.7億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の195億円→140億円(前期は180億円)に28.2％下方修正し、一転して22.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.5％減の80.2