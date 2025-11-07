【新華社北京11月7日】二十四節気の19番目にあたる立冬（りっとう）は、冬の到来を正式に告げる節気である。この時期になると、早朝の川面には薄い氷が張り、大地の気配は次第に引き締まり、田畑の土は凍てついて固くなる。万物が活動を止め、来るべき年へと静かに力を蓄える。古代の伝承によれば、野のキジが姿を消し、水中の大きなハマグリに姿を変えるとされる。自然界の変化の神秘を象徴する物語である。立冬は、秋が