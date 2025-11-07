欧州リーグの1次リーグ第4戦が各地で行われ、フライブルクのMF鈴木唯人は3―1で逆転勝利したニース戦で同点弾をアシストするなど全3得点に絡む活躍を見せた。0―1の前半29分、敵陣のペナルティーエリア内で相手DFにプレッシャーをかけてボールを奪いきると、中央に折り返して同点弾をアシスト。同36分には右CKのこぼれ球を拾ってシュートを放ち、再びこぼれ球を拾ったところで相手DFに倒されて決勝点となるPKを奪取。さらに同4