今年も残すところおよそ2か月。富山市のデパートではきょうから歳暮のギフトセンターを設け、本格的な商戦がスタートしました。大和富山店がきょう開設した「お歳暮ギフトセンター」では、富山の特産品や菓子などおよそ1300点の商品を取り扱っています。初日のきょうは、ギフトに参加する食品加工の会社やかまぼこ専門店などが商品の魅力を説明しました。今年は、ふるさと富山や北陸のヒトやモノに注目し