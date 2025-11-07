林総務大臣は、去年の衆議院選挙で運動員に不当な日当を支払っていたという疑惑について「公職選挙法上、問題のない支出だった」と弁明しました。【映像】林総務大臣発言の様子「機械的な労務であり、そのことを選対事務局から事前に説明をした上で、労賃をお支払いしているところでございまして、公職選挙法上問題のない支出である」（林総務大臣）「週刊文春」は去年10月の衆院選で、林氏の陣営が200人以上の運動員にポスタ