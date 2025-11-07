アメリカのトランプ大統領は、連邦最高裁で「相互関税」などが違憲と判断される事態に備え、代替手段を検討する考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（違憲判断が出れば）我が国にとって壊滅的な打撃になるだろうが、『ゲーム2』の計画（＝代替手段）も考えないといけない」トランプ政権による「相互関税」などの合憲性を争う訴訟ですが、5日の連邦最高裁の口頭弁論では、保守派・リベラル派双方の判事から懐疑的な見方が