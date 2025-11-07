警視庁栃木県佐野市の宝飾店に車で突入し、商品を盗もうとしたとして、警視庁などは7日までに、建造物損壊や窃盗未遂などの疑いで、愛知県豊橋市、職業不詳クリスチャン・ペレイラ・マチイ容疑者（21）らブラジル国籍の男3人を逮捕した。秘匿性の高いアプリで指示を受けていたといい、匿名・流動型犯罪グループとみられる。残り2人は岐阜県坂祝町、無職ワタナベ・ガブリエル・ツヨシ容疑者（22）と同県可児市の解体作業員の男