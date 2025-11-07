大分県別府市で大学生2人が死傷したひき逃げ事件で容疑者の手がかりを探すため県警が海の堆積物を調べていることが分かりました。 別府湾での海底清掃の様子 ◆TOS刀祢優月記者（11月4日午前）「私の奥に見えるのが別府湾です。現在、漁船25隻による海底清掃が行われている」 この事件は2022年6月、別府市野口原の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷したものです。 県警は殺人やひき逃