韓国発の４人組ガールズグループ「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ」が５日、日本デビューを果たし、ダイバーシティ東京プラザで、ＪＡＰＡＮ１ｓｔＭｉｎｉＡｌｂｕｍ「ＴＯＫＹＯＭＩＳＳＩＯＮＳＴＡＲＴ」のリリース記念イベントを開催した。グループは２０２３年７月に結成。ＪＵＬＩＥ、ＮＡＴＴＹ、ＢＥＬＬＥ、ＨＡＮＥＵＬによる多国籍グループだ。待望の日本デビューに多くのファンが駆けつけた中、ＨＡＮＥＵ