富山県内ではクマの目撃が相次いでいます。複数のAIカメラで姿が捉えられました。こちらはきょう午前1時ごろ、富山市大野に設置されたAIカメラが撮影したクマです。富山市によりますとクマは成獣とみられています。カメラの設置場所は大沢野小学校や大沢野総合行政センター近くです。また、こちらは富山市中滝に設置されたAIカメラの映像です。きのう午後9時ごろに撮影されたもので、子グマとみられています。このカメラの設