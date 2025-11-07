俳優竹中直人（69）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。個性的な母親との思い出を語った。竹中は自身の母親について「僕のお母さんは面白かったんです」と切り出すと、小学生の頃好きだった女の子からクリスマス会に誘われた出来事を回想。「1人会費300円ぐらいかな。それでプレゼント交換するからって言われて」と振り返り、「何を贈っていいか分からなくて。お母さんに相談したんです。そ