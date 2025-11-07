“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。本日11月7日（金）の放送より、11月のピックアップアーティスト、7人組ボーイズグループのPSYCHIC FEVERが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組では、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、初登場のEXIT・りんたろー。、テレビ朝日の林美桜アナウンサー