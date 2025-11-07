アステリア [東証Ｐ] が11月7日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は4億1800万円の黒字(前年同期は1億2600万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は1億8400万円の黒字(前年同期は2100万円の赤字)に浮上したが、売上営業利益率は前年同期の33.9％→25.3％に低下した。 株探ニュース