7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1000円安の4万9910円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9783.49円に対しては126.51円高。出来高は3万5154枚となっている。 TOPIX先物期近は3279.5ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比7.42ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49910