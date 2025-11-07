取材・文：ミクニシオリ撮影：渡会春加編集：松岡紘子／マイナビウーマン編集部現代を生きる私たちの未来は、日々不透明です。自分のキャリアやライフステージの変化など、必ずしも自分で手綱を握りながら行動できないこともあるかもしれません。「それでも、今を精一杯生きることが大切」そう話してくれたのは、インフルエンサーマーケティング事業を手がける株式会社トリドリ（以下、toridori）で、デジタルマーケティングを担当