¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¿È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿´äËÜ¾È¡õÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡õ²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¿´äËÜ¾È¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö´äËÜ¾È¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌë·Ê¤Î¸«¤¨¤ë²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥ï¥¤¥¤»Ñ¤òÈ¯¸«¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢´äËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò