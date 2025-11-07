ANAグループが中距離国際線LCCブランドの統廃合を決めた。JAL傘下の中長距離国際線LCCは好調な一方で、ANA系の認知度は非常に低いままだった。グループ再編でブランドが統合されると聞くと、一般的に「従業員はリストラされるの？」と思われがちだ。しかし、そうではない特異な事情がある。（航空ジャーナリスト北島幸司）「AirJapan」わずか2年で運航休止はANAグループ内戦略の迷走に翻弄された10月30日、ANAホールディングス