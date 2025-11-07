「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55X8900N（TVS REGZA）2位VIERATV-55Z90A（パナソニック）3位VIERATV-55Z90B（パナソニック）4位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）5位VIERATV-48Z90B（パナソニック）5位REGZA55X8900R（TVS REGZA）7位VIERATV-55Z95B（パナソニック）8位BRAVIA 8K-55XR80（ソニー）9位AQUO